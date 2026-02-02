Anzeige
Montag, 02.02.2026
KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt
WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296
Markus Weingran
02.02.2026 15:27 Uhr
262 Leser
Gold & Silber noch sicher: Palantir: Erwartungen sind hoch, BYD: Verkaufszahlen brechen ein & Infineon

Auch diese Woche gibt es wieder viele Daten für die Anleger zu verarbeiten. Palantir, Amazon und Alphabet berichten, dazu der Absturz bei Edelmetallen. Die wO Börsenlounge zeigt, worauf Anleger achten sollten. Thema des Tages: Sind Gold und Silber noch sichere Häfen? Gold und Silber gelten seit Jahrzehnten als letzte Bastion in unsicheren Zeiten. Wenn Inflation steigt, Währungen wanken oder geopolitische Spannungen zunehmen, flüchten Anleger traditionell in Edelmetalle. Doch ausgerechnet jetzt, in einer Phase voller politischer und wirtschaftlicher Bruchlinien, stürzen Gold und Silber brutal ab. Sind Edelmetalle noch das, was sie einmal waren, oder hat sich das Marktumfeld grundlegend …

© 2026 Markus Weingran
