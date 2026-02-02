FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine geplante Platzierung von Anleihen durch Verve Group hat am Montag die Aktie des im SDax notierten schwedischen Werbetechnologie-Unternehmens unter Druck gebracht. Die vor allem mit den vorläufigen Quartalszahlen begonnene Talfahrt setzte sich fort und sorgte bei 1,34 Euro für den tiefsten Stand seit März 2024.

Zuletzt büßte das Papier 12 Prozent auf 1,38 Euro ein und war mit Abstand Schlusslicht im SDax . Auch im bisherigen Jahresverlauf gehört Verve mit minus 21 Prozent zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex.

Ein Experte verwies darauf, dass die Verschuldung des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Jahresende bereits höher gewesen sei, als allgemein erwartet worden sei. "Das hatte die Aktie nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar bereits unter Druck gebracht. Dass die Anleihen nun um 50 Millionen Euro aufgestockt werden sollen, erhöht das Risikoprofil", erklärte er.

Aktienexperte Andreas Lipkow hob ebenfalls die Neuverschuldung als Grund hervor. Er nannte sie ein "echtes Risiko" angesichts der variablen Verzinsung. "Sollte sich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank in den kommenden Quartalen ändern und zu steigenden Zinsen führen, verteuert dies auch die Refinanzierungskosten der Anleihe." Das sei augenscheinlich ein Risiko, das einige Investoren wohl nicht eingehen wollten./ck/mis/he