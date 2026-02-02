Von Kirsche bis Chai-Gewürz: Die Trendexperten von Tastepoint präsentieren zehn Geschmacksrichtungen, die in diesem Jahr angesagt sein werden.

Tastepoint by IFF (NYSE: IFF), ein Marktführer auf dem Gebiet innovativer Aromakreationen und Geschmackslösungen, hat zehn Aromen identifiziert, die die nordamerikanische Lebensmittel- und Getränkelandschaft im Jahr 2026 voraussichtlich maßgeblich bestimmen werden. Diese Prognosen richten den Fokus auf Aromen, die im kommenden Jahr im Einzelhandel, in der Gastronomie und darüber hinaus im Trend liegen dürften.

"Um auch in Zukunft Produktentwicklungslösungen anbieten zu können, die den individuellen und sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen, beobachten wir ständig die Branchen- und Markttrends und bleiben so immer auf dem Laufenden, was jetzt und in Zukunft relevant ist", so Nicole Potash, General Manager von Tastepoint. "Unsere jährlichen Prognosen zu Geschmackstrends zeigen eine bunte Mischung aus verschiedenen Einflüssen, von nostalgischen Klassikern über weltweit beliebte Geschmacksrichtungen, die in den USA an Beliebtheit gewinnen, bis hin zu gewagten neuen Kombinationen. Wir hoffen, dass die Liste in diesem Jahr den Marken wertvolle Einblicke und neue Inspirationen liefert, um Produkte zu entwickeln, die die Sinne anregen und die Fantasie beflügeln."

Tastepoint, das an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kreativität agiert, nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung, um Marken bei der Entwicklung von im Trend liegenden Lebensmittel- und Getränkeprodukten zu unterstützen, die inspirieren und den Gaumen der Verbraucher erfreuen.

Tastepoint prognostiziert jedes Jahr zehn Geschmackstrends auf Basis datengestützter Marktanalysen, der Beobachtung von Speisekarten im Gastronomiebereich, Social Listening und Veränderungen im Verbraucherverhalten. Die Liste für das Jahr 2026 vermittelt einen Überblick über verschiedene Kategorien, darunter Süßwaren, Getränke, Milchprodukte, Kulinarik, Snacks und Backwaren. Sie bildet wichtige Trends wie Nostalgie und "Better-for-you" ab und identifiziert globale Geschmacksrichtungen, die voraussichtlich auch in Nordamerika Anklang finden werden.

Die Top-10-Geschmacksrichtungen, auf die man 2026 gespannt sein darf, sind:

Mandarine: Diese beliebte Zitrusfrucht, die für Säfte und kohlensäurehaltige Getränke bereits sehr beliebt ist, wird wahrscheinlich auch in Cocktails, Kaffee, neuen gefrorenen Produkten, Salatdressings und Saucen Einzug halten.

Kirsche: Der süß-säuerliche Geschmack der Kirsche vermittelt ein nostalgisches Gefühl und wird voraussichtlich bei der Einführung neuer Getränke eine führende Rolle spielen sowie in Snackriegeln und -mischungen, Süßwaren und Milchprodukten Verwendung finden.

Zuckermais: Zuckermais ist seit jeher weltweit ein Grundnahrungsmittel und erfreut sich derzeit wieder zunehmender Beliebtheit. Angetrieben durch die Popularität des mexikanischen Street Corns, bekannt als Elote, und anderer globaler Favoriten, werden seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten kontinuierlich erweitert.

Französische Zwiebelsuppe: Dieses zeitlose Wohlfühlessen mit seinem intensiven, herzhaften Geschmack wird voraussichtlich in neuen Menüvarianten zum Einsatz kommen.

Cola: Derzeit erlebt Cola mit seinem charakteristischen Geschmacksprofil ein großes Comeback, das voraussichtlich über Getränke hinaus auch in ganz neuen Bereichen wie Eiscreme und Backwaren Einzug halten wird.

Limoncello: Verbraucher legen zunehmend Wert auf authentische Premium-Erlebnisse, weshalb dieser typisch italienische Likör voraussichtlich neue Produktkategorien beeinflussen wird, von Backwaren bis hin zu trinkfertigen Tees und Kaffees.

Süße Schärfe: Die köstliche Kombination aus süßen und scharfen Aromen, oft als "Swicy" bezeichnet, gewinnt zunehmend an Beliebtheit und wird nicht nur für Speisen und Snacks, sondern auch für Eiscreme, Cocktails und vieles mehr immer häufiger verwendet.

Pfannkuchen: Diese vertraute, süße Geschmacksrichtung wird sich voraussichtlich vom Frühstück emanzipieren und in einer Vielzahl neuer Formate auftauchen, beispielsweise in Eisdielen oder als Snack für den späten Abend.

Tiramisu: Mit ihrem dekadenten, vielschichtigen Geschmackserlebnis eignen sich von Tiramisu inspirierte Produkte hervorragend auch für Produktkategorien jenseits des Backwarensektors.

Chai-Gewürz: Chai erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit, und sein süß-würziges Aroma kommt auch in Lebensmitteln und Getränken immer häufiger zum Einsatz. Seine aromatische Tiefe ist eine wohltuende und zugleich raffinierte Alternative zu traditionellen wärmenden Gewürzen.

Über Tastepoint by IFF

Tastepoint by IFF ist ein führender Geschmackinnovator, der seinen Kunden und deren Verbrauchern spannende und unvergessliche Geschmacks- und Zutatenerlebnisse bieten möchte. Tastepoint verbindet perfekt Herz und Wissenschaft und vereint modernste Technologie, Weltklasse-Produktionsanlagen und engagierte Lebensmittelwissenschaftler, um Produkte zu entwickeln, die den Gaumen verwöhnen und die Fantasie anregen. Tastepoint kann auf die umfangreichen Ressourcen der gesamten IFF-Familie zurückgreifen und ist stolz auf seine agile und dynamische Produktentwicklung. Weitere Informationen über das Besondere an Tastepoint erhalten Sie unter tastepoint.com.

Über IFF

Wir bei IFF (NYSE: IFF) möchten durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut Freude bereiten. Als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheits- und Biowissenschaften liefern wir wegweisende, nachhaltige Innovationen, die Alltagsprodukte besser machen für mehr Wohlbefinden, Sinnesfreuden und eine höhere Lebensqualität. Weitere Informationen erhalten Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

