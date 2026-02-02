DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.843 Pkt - Prosieben und Baywa im Minus

DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Montagabend nicht viel getan. Prosiebensat1 wurden 0,5 Prozent schwächer gestellt, allerdings ohne großen Umsatz, wie ein Händler von Lang & Schwarz einräumte. Der Medienkonzern hatte für 2025 einen Rückgang sowohl bei Umsatz als auch operativem Gewinn gemeldet. Die eigene Erwartung wurde teilweise verfehlt.

Baywa wurden 1,5 Prozent schwächer getaxt - aber ebenfalls bei nur geringen Umsätzen. Der Agrarkonzern hatte vor Gegenwind für seinen Sanierungsplan wegen der Marktentwicklung bei erneuerbaren Energien gewarnt. Der Konzern sieht aufgrund der Marktentwicklung in den USA und Europa die Möglichkeit, dass es zu wesentlichen Abweichungen bei der Geschäftsplanung der Erneuerbaren-Tochter Baywa r.e. kommen könnte. "Hier ist aber schon viel Negatives eingepreist", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.843 24.798 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 02, 2026

