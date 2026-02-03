The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2026
ISIN Name
XS2911133036 APCOA GROU REGS 24/31VAR
ES0L02602065 SPANIEN 25/26 ZO
EU000A4D5551 EU 25-06.02.26
XS2131335270 AKBANK TAS 20/26 REGS
DE000A19L426 EVAN GRP 17/22
CH1206367562 AMAG LEASING 22/26
US459200KW06 IBM 23/26
XS1947550403 SPAREBKN N B 19/26 MTN
FR0013314036 SFIL 18/26 MTN
DE000HLB4TH2 LB.HESS.-THR. IHS 18/26
DE000HLB4V54 LB.HESS.-THR.IS.19/26
XS1024967447 CORP.ANDINA 14/26 MTN
XS2210960022 COUNTRY GARD 20/26
DE000LB1P092 LBBW STUFENZINS 18/26
ES0413900129 BCO SANTANDER 06/26
