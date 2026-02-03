Warum das Jahr der Drohne den Materialien gehört, die sie antreiben

Anzeige / Werbung

Mit der Beschleunigung der Verteidigungsausgaben verlagert sich der Fokus von unbemannten Systemen hin zu den kritischen Metallen, die diese überhaupt erst ermöglichen.

Die globale Verteidigungsindustrie hat 2026 zum "Jahr der Drohne" erklärt. Abwehrsysteme gegen Drohnen, autonome Überwachungsplattformen und sogenannte Loitering Munitions entwickeln sich von Nischenfähigkeiten zu festen Budgetprioritäten - getrieben von geopolitischen Spannungen und einer rasanten Anpassung moderner Gefechtsfelder. Doch unter Software, Sensorik und Flugzellen verbirgt sich eine weniger beachtete, aber entscheidende Geschichte: jene der Materialien, die es Drohnen erlauben, weiter zu fliegen, extremen Umgebungen standzuhalten und immer komplexere Nutzlasten zu tragen.

Bell Potter bezeichnete die Drohnentechnologie jüngst als kurz vor einem Wendepunkt stehend und verwies auf eine "Ausgabenwelle" von Staaten mit wachsenden Verteidigungshaushalten. Diese Nachfrage wirkt bereits in die Aktienmärkte hinein. Die nachhaltigsten Profiteure könnten jedoch weiter stromaufwärts zu finden sein - bei den Produzenten jener Metalle, die Luftfahrtlegierungen, Elektronik und militärische Hardware überhaupt erst ermöglichen.

Bell-Potter-Analyst Baxter Kirk erhöhte sein Kursziel für DroneShield um fast 14 Prozent auf 5 AUD und argumentierte, dass der Kursrückgang die Aktie gut für eine Erholung positioniert habe, da die globalen Verteidigungsausgaben weiter steigen.

Laut Bell Potter spiegelt die Hochstufung das wachsende Vertrauen wider, dass DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) von der "Ausgabenwelle" in Ländern mit großen und expandierenden Verteidigungsbudgets profitieren kann. Kirk identifizierte 2026 als zentralen Wendepunkt - nicht nur für das Unternehmen, sondern für Drohnen- und Anti-Drohnen-Technologien insgesamt.

Drohnen basieren auf Metallurgie, nicht nur auf Code

Moderne Drohnen sind materialintensive Systeme. Leichte hochfeste Stähle, hitzebeständige Legierungen, miniaturisierte Elektronik und strahlungsresistente Komponenten hängen von einer kleinen Gruppe kritischer Elemente ab. Niob und Tantal - beides refraktäre Metalle - gewinnen zunehmend an Bedeutung für Luftfahrtantriebe, elektronische Abschirmung und hochzuverlässige Kondensatoren.

Niob spielt eine Schlüsselrolle bei der Festigkeitssteigerung von Stahl bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion - eine Kombination, die insbesondere bei Flugzellen und Startsystemen gefragt ist. Laut von Macquarie zitierter Industriedaten kann die Zugabe von weniger als einem Prozent Niob die Stahlfestigkeit um bis zu 30 Prozent erhöhen und das Materialgewicht um bis zu 20 Prozent senken. Tantal wiederum ist in der Elektronik unverzichtbar, da seine hohen dielektrischen Eigenschaften eine Energiespeicherung in immer kleineren Bauteilen ermöglichen.

Mit dem Ausbau von Drohnenflotten und der Verbreitung von Anti-Drohnen-Systemen gewinnen diese Materialien zunehmend strategische Bedeutung - weit über ihre Rolle als reine Industrieinputs hinaus.

Konzentrierte Lieferketten - und strukturelle Verwundbarkeit

Die Bedeutung dieser Materialien wird durch die starke Angebotskonzentration zusätzlich geschärft. Die globale Niobproduktion wird von lediglich drei Minen dominiert, wobei Brasiliens CBMM rund 80 Prozent des weltweiten Angebots stellt. Die Verarbeitung seltener Erden ist noch stärker konzentriert: China kontrolliert den Großteil der nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten, obwohl das Land nur einen Minderheitsanteil der globalen Reserven besitzt.

Macquarie Equity Research argumentiert, dass diese Konzentration politische Gegenmaßnahmen auslöst. Sowohl Niob als auch Seltene Erden sind in den USA als "Top-10-kritische Mineralien" eingestuft, was den Weg für staatliche Förderprogramme, Abnahmegarantien und strategische Lagerhaltung öffnet. Exportkontrollen und verteidigungsbezogene Beschaffungsregeln beeinflussen zunehmend Investitionsentscheidungen in der gesamten Branche.

St George Mining und der strategische Wert von Niob

Vor diesem Hintergrund hebt Macquarie St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) als gehebelte Positionierung auf der Materialseite fortschrittlicher Verteidigungs- und Luftfahrtproduktion hervor. Bei Aufnahme der Coverage im Oktober beschrieb die Bank das Unternehmen als Anbieter einer "doppelten Exponierung gegenüber kritischen Mineralien" über das Araxá-Projekt in Brasilien, das sowohl Niob als auch Seltene Erden enthält.

"Wir sehen einen attraktiven Wert in SGQ, getragen von der dualen Exponierung gegenüber kritischen Mineralien, einer positiven Marktwahrnehmung und einem klaren Weg zur Produktion", schrieb Macquarie und ergänzte, dass Araxá "der nächste bedeutende Niobproduzent werden könnte", insbesondere aufgrund seiner Lage direkt neben dem weltweit führenden Betrieb von CBMM.

Der Broker verwies darauf, dass die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Projekts durchschnittlich 0,99 Prozent Nb2O5 enthalten und damit zu den höchstgradigen Nioblagerstätten weltweit zählen. Hohe Gehalte an Seltenen Erden bieten zusätzliche Optionalität, insbesondere im Hinblick auf verteidigungsrelevante Magnet-Lieferketten.

Von der Nachfrage auf dem Gefechtsfeld zur Bilanz

Macquarie sieht die Jahre 2026 und 2027 als entscheidend an, mit Bohrprogrammen, metallurgischen Testarbeiten und Genehmigungsverfahren als kurzfristige Katalysatoren. Zudem verweist die Bank auf wachsendes Interesse strategischer Investoren und merkt an, dass eine kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung "aufgrund starker Nachfrage institutioneller Investoren und strategischer Partner aufgestockt wurde".

Während Drohnenhersteller die Schlagzeilen dominieren, basiert der Investment-Case für Materialproduzenten weniger auf Hype als auf Beständigkeit. Verteidigungssysteme entwickeln sich schnell - Lieferketten für kritische Metalle hingegen bewegen sich langsam, begrenzt durch Geologie, Genehmigungsverfahren und Verarbeitungskompetenz.

Das materielle Fazit

Sollte 2026 tatsächlich das Jahr der Drohne werden, könnte es zugleich einen Wendepunkt für die Metalle markieren, von denen Drohnen abhängen. Während Staaten ihre Versorgungssicherheit stärken und Hersteller technologische Grenzen verschieben, entwickeln sich Niob und Seltene Erden von Hintergrundrohstoffen zu strategischen Vermögenswerten.

Für Investoren ist die Botschaft klar: Der Drohnenboom dreht sich nicht nur um das, was fliegt - sondern auch um das, was lange vor dem Start gefördert, verarbeitet und abgesichert wird.

Quellen:

https://nextinvestors.com/quick-takes/sgq-hits-extensions-to-the-biggest-rare-earth-resource-in-south-america

https://www.materion.com/en/insights/blog/niobium-tantalum-next-generation-technology

https://www.afr.com/markets/equity-markets/bell-potter-pushes-droneshield-declaring-year-of-the-drone-20260122-p5nw90

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum das Jahr der Drohne den Materialien gehört, die sie antreiben appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,AU000000DRO2