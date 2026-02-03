Der DAX hat sich am Montag von einem klaren Minus deutlich in die Gewinnzone vorgearbeitet. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 24.797,52 Zählern aus dem Handel. Und die Erholung dürfte sich zum Handelsstart am Dienstag fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen 0,4 Prozent höher auf 24.885 Punkte.Auf der Terminseite gibt es heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen. Es berichten unter anderem Siltronic, Sartorius, Nintendo, Bank of Ireland, KSB, PepsiCo, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär