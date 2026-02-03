EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 3. Februar 2026. Die Nordex Group hat vom schwedischen Entwickler und Unternehmen für erneuerbare Energien OX2 einen Auftrag für die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen für den Windpark Fageråsen in Schweden erhalten. Der Auftrag mit einer Gesamtkapazität von 189 MW umfasst 27 Turbinen des Typs N163/6.X, die auf 119 Meter hohen Stahlrohrtürmen installiert werden. Die Windenergieanlagen werden in der Kaltklimavariante ausgestattet, die in der nordischen Region Standard ist, und verfügen über das Avanced Anti-Icing-System von Nordex. Dadurch wird eine zuverlässige Leistung gewährleistet, sodass auch unter den rauen Winterbedingungen vor Ort eine optimierte Stromerzeugung möglich ist. Im Rahmen des erteilten Auftrags wird Nordex zudem einen umfassenden Premium Service mit einer produktionsbasierten Verfügbarkeitsgarantie für die Turbinen über eine Laufzeit von bis zu 25 Jahren bereitstellen. "Dieser neue Auftrag bietet eine hervorragende Gelegenheit, die gute Beziehung und enge Zusammenarbeit zwischen Nordex und OX2 in der nordischen Region weiter auszubauen. Mit der N163/6.X und ihrem Kaltklima-Paket inklusive des Advanced Anti-Icing-Systems liefern wir erneut unsere bewährten und hoch effizienten Turbinen, die speziell auf die anspruchsvollen Bedingungen in Schweden zugeschnitten sind", sagt Till Junge, Vice President Region Nordic der Nordex Group. Der Windpark Fageråsen entsteht südwestlich von Malung in der Region Dalarna. Das Projekt soll Anfang 2028 in Betrieb genommen werden. Die ersten Arbeiten für den Fundamentbau sind bereits für 2026 geplant, die Installation der Windenergieanlagen beginnt 2027. Das Fageråsen-Projekt stärkt die Zusammenarbeit zwischen Nordex und OX2 in ganz Nordeuropa weiter und unterstreicht die starke Position von Nordex auf Kaltklima-Märkten mit langfristigen Servicelösungen. Über OX2 OX2 ist ein führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, das ein großes und vielfältiges Projektportfolio für alle wichtigen Technologien betreibt, darunter Onshore- und Offshore-Wind, Solar und Speicher. Das Gesamtportfolio einschließlich Entwicklung, Bau, Asset Management und Betrieb beläuft sich auf rund 33 GW. Das Unternehmen ist auch aktiv in der Entwicklung von Projekten, die auf anderen Lösungen für erneuerbare Energien, wie z. B. Wasserstoff, basieren. OX2 ist in sechs Märkten in Europa und Australien vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. OX2 befindet sich im Besitz von EQT, einem der weltweit größten Private-Equity-Investoren. www.ox2.com. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

