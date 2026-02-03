EQS-News: ZEISS / Schlagwort(e): Vereinbarung

ZEISS, tesa, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis gründen QuadAlliance, um die Massenproduktion holografischer Windschutzscheiben-Displays voranzutreiben



03.02.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eine End-to-End-Lösung für die Lieferkette jetzt für Automobilhersteller verfügbar JENA, Deutschland, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ZEISS, weltweit bekannt für seine Expertise in Optik und Photonik, gibt gemeinsam mit tesa, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis die Gründung der QuadAlliance bekannt. Die Allianz bietet eine umfassende Lieferkettenlösung für Automotive-OEMs, um die Serienproduktion holografischer Windschutzscheiben-Displays (Holographic Windshield Displays, HWD) zu beschleunigen und zu vereinfachen. Durch die Bündelung von domänenübergreifender Expertise in den Bereichen Konzeptdesign, Mastering und Replikation holografischer optischer Elemente (HOE), Laminierung von Automobilwindschutzscheiben und PGU/HMI-Integration bietet die Allianz eine Komplettlösung, die die Time-to-Market optimiert und die Zuverlässigkeit für OEMs erhöht. Windschutzscheiben werden zu intelligenten Interfaces Moderne, intelligente Fahrzeuge stehen vor zentralen Herausforderungen: Wichtige Fahrinformationen liegen außerhalb des direkten Blickfelds des Fahrers, eine zunehmende Anzahl an Displays dominiert das Cockpit und lenkt ab, zusätzliche Hardware beeinträchtigt die Energieeffizienz, Nutzer erwarten ein differenziertes Fahrerlebnis, und klassische Displays begrenzen die mögliche Anzeigegröße. Die HWD-Lösung adressiert diese Herausforderungen, indem sie herkömmliche Windschutzscheiben in intelligente, transparente Infotainment-Interfaces verwandelt. Die Technologie bietet: Ultragroßes, hochtransparentes Display: >92 % HOE-Transmission; deutlich flexiblere Skalierung im Vergleich zu PHUD Maximale Designfreiheit: <1,5 l kompaktes Design; flexible PGU-Platzierung; geeignet für gekrümmte Glasflächen Hervorragende Helligkeit und Klarheit: >10.000 Nit Leuchtdichte (auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar); RGB-Display Zukunftssicherheit: Unterstützung von 4K-Auflösung und darüber hinaus, parallel zur Weiterentwicklung der PGU-Technologie Erhöhte Sicherheit, Komfort und Privatsphäre: Anzeige im direkten Sichtfeld; flexibles Eyebox-Design zur Ablenkungsreduktion und optimalen Sichtbarkeit; Dual-Eyebox-Funktion für gemeinsam genutzte Inhalte Neu definierte Effizienz: Verbesserte Lichtausbeute, signifikante Gewichtsreduktion und geringere CO2-Emissionen Umfassende Lieferkettenlösung für die HWD-Industrialisierung Mit der QuadAlliance vereinen ZEISS, tesa, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis alle Elemente der Lieferkette, die für die Industrialisierung von HWD erforderlich sind, und stellen OEMs eine einsatzbereite Lieferkettenlösung zur Verfügung. Jeder Partner bringt dabei seine einzigartige Expertise ein: ZEISS: Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Holografie sowie tiefgehendem Know-how aus der Lithografie verantwortet ZEISS das optische Design sowie die Masterentwicklung der holografischen Filme.

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Holografie sowie tiefgehendem Know-how aus der Lithografie verantwortet ZEISS das optische Design sowie die Masterentwicklung der holografischen Filme. tesa: Als Spezialist für Prozess- und Materialinnovationen gewährleistet tesa die zuverlässige und präzise Massenreplikation holografischer Filme.

Als Spezialist für Prozess- und Materialinnovationen gewährleistet tesa die zuverlässige und präzise Massenreplikation holografischer Filme. Saint-Gobain Sekurit: Als führender Anbieter innovativer Verglasungssysteme integriert Saint-Gobain Sekurit holografische Filme nahtlos in Windschutzscheiben.

Als führender Anbieter innovativer Verglasungssysteme integriert Saint-Gobain Sekurit holografische Filme nahtlos in Windschutzscheiben. Hyundai Mobis: Als Experte für fortschrittliche HMI- und Systemintegration sorgt Hyundai Mobis mit modernster PGU-Technologie für eine außergewöhnliche Display-Performance. Die QuadAlliance strebt den Start der Serienproduktion von HWD bis 2029 an. Durch den Aufbau eines geschlossenen Ökosystems, das die Stärken aller vier Unternehmen vereint, treibt die Allianz Innovationssynergien entlang der gesamten HWD-Wertschöpfungskette voran und beschleunigt damit die Markteinführung. Die QuadAlliance setzt zudem auf eine enge Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass HWD sämtliche automobilen Anforderungen an Qualität, Performance und Zuverlässigkeit erfüllt. Alle Partner sind ausgewiesene Markt- und Innovationsführer in ihren jeweiligen Bereichen, deren Zusammenarbeit eine robuste und belastbare Lieferkette garantiert. Zusammenfassend bietet die QuadAlliance den schnellsten und zugleich zuverlässigsten Weg zur Serienproduktion leistungsstarker holografischer Windschutzscheiben-Displays. Die Gründung der QuadAlliance ist dabei ausdrücklich nicht als exklusives Modell gedacht - OEMs behalten weiterhin die Flexibilität, ihr bevorzugtes Lieferkettenmodell zu wählen. "ZEISS ist weltweit führend in der Entwicklung von HOEs zur präzisen Lichtsteuerung. Lange Zeit war diese holografische Technologie auf Nischenanwendungen beschränkt. In den vergangenen zehn Jahren haben wir jedoch einen 'Gutenberg-Moment' im HOE-Mastering- und Replikationsprozess erreicht und Holografie damit massenmarktfähig gemacht", sagt Dr. Roman Kleindienst, Head of ZEISS Microoptics.

"Mit der Initiierung eines holografischen Ökosystems durch die QuadAlliance wollen wir nun die besten Technologien und Lieferketten-Synergien zusammenführen, um die Industrialisierung von HWD gezielt voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass die Serienproduktion holografischer Systeme Automotive-Displays grundlegend verändern und fortschrittliche Technologien im Alltag verfügbar machen wird." Über ZEISS ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 12 Milliarden Euro (30. September 2025). ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung, Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie Medizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und der Mikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik, die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet wird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sind weltweit begehrt und Trendsetter. Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung, Gesundheit und Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke gestaltet ZEISS den technologischen Fortschritt mit und bringt mit seinen Lösungen die Welt der Optik und angrenzende Bereiche weiter voran. Grundlage für den Erfolg und den weiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft von ZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. ZEISS investiert 15% seines Umsatzes in Forschungs- und Entwicklungsarbeit - diese hohen Aufwendungen haben bei ZEISS eine lange Tradition und sind gleichermaßen eine Investition in die Zukunft. Mit mehr als 46.600 Mitarbeitenden ist ZEISS in rund 50 Ländern mit mehr als 60 Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungsstandorten sowie 30 Produktionsstandorten weltweit aktiv (30. September 2025). Hauptstandort des 1846 in Jena gegründeten Unternehmens ist Oberkochen, Deutschland. Alleinige Eigentümerin der Dachgesellschaft, der Carl Zeiss AG, ist die Carl-Zeiss-Stiftung, eine der größten deutschen Stiftungen zur Förderung der Wissenschaft. Über ZEISS Microoptics ZEISS Microoptics, der weltweit einzige Technologie-Tier1 für holografische Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Aerospace, Mobility, Hometech und Consumer. Die Technologie "Multifunctional Smart Glass" ermöglicht u.a. großflächige holografische Projektionssysteme, hochintegrierte Kameras in transparenten Medien sowie holografische Beleuchtungsanwendungen. ZEISS Microoptics bietet die komplette Wertschöpfungskette vom optischen Design über das Mastering bis hin zu holografischen Replikationsanlagen für die Serienproduktion. ZEISS Microoptics mit Sitz in Jena gehört zum strategischen Geschäftsbereich Photonics & Optics. Weitere Informationen unter www.zeiss.de Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873328/Holograhic_Windshield_Display_Press_Image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zeiss-tesa-saint-gobain-sekurit-und-hyundai-mobis-grunden-quadalliance-um-die-massenproduktion-holografischer-windschutzscheiben-displays-voranzutreiben-302676299.html



03.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News