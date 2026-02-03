Sissach - Der Baselbieter Trafohersteller R&S Group hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Auftragseingang deutlich gesteigert und eine EBITDA-Marge knapp im 20-Prozent-Bereich erzielt. Die Mittelfrist-Guidance wird bestätigt. Konkret stieg der Umsatz laut Mitteilung vom Dienstag letztes Jahr um 47 Prozent auf 414,8 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen wären es 49 Prozent gewesen. Organisch legte der Umsatz um 8,6 Prozent zu, währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
