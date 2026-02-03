EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KSB SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KSB SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.ksb.com/de-global/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.ksb.com/en-global/investor-relations/financial-reports
03.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KSB SE & Co. KGaA
|Johann-Klein-Strasse 9
|67227 Frankenthal
|Deutschland
|Internet:
|www.ksb.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2270136 03.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group