Biel - Der Verwaltungsrat von Swatch schlägt ein neues Mitglied zur Wahl in das Gremium vor. Die Aktionäre sollen Andreas Rickenbacher bei der nächsten Generalversammlung vom 12. Mai in den Verwaltungsrat wählen. Rickenbacher verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Industrie, wie Swatch am Dienstag mitteilte. Unter anderem ist er Präsident der Stiftung Switzerland Innovation und des CSEM (Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik), Vizepräsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
