EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE
Norman Rentrop, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30.01.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 23.01.2026 über Folgendes informiert:
03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Straße 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.misterspex.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2270358 03.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group