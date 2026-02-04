EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE

Korrektur der Veröffentlichung vom 03.02.2026, 09:29 Uhr CET/CEST - Mister Spex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.02.2026 / 13:09 CET/CEST

Im Zusammenhang mit seiner Stimmrechtsmitteilung vom 23.01.2026 (korrigiert am 26.01.2026) zu der Überschreitung der 10%-Schwelle am 23.01.2026 hat uns Norman Rentrop gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30.01.2026 über folgende Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert: 1. Ziele des Erwerbs (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG): Strategische Ziele vs. Handelsgewinne: Die Investition diene der Erzielung von Handelsgewinnen.

Die Investition diene der Erzielung von Handelsgewinnen. Weitere Erwerbe: Herr Rentrop beabsichtige, in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, dem Aktienkurs und der operativen Entwicklung der Emittentin innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen.

Herr Rentrop beabsichtige, in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, dem Aktienkurs und der operativen Entwicklung der Emittentin innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen. Einflussnahme auf die Verwaltung : Herr Rentrop strebe derzeit keine über die Ausübung von Stimmrechten in der Hauptversammlung hinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung von Gremien des Emittenten an.

: Herr Rentrop strebe derzeit keine über die Ausübung von Stimmrechten in der Hauptversammlung hinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung von Gremien des Emittenten an. Änderung der Kapitalstruktur: Herr Rentrop strebe derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur an. Er behalte sich jedoch vor, künftige Vorschläge der Verwaltung oder anderer Aktionäre zur Kapitalstruktur oder Dividendenpolitik im Einzelfall zu prüfen und seine Stimmrechte entsprechend auszuüben. 2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG):



Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte eingesetzten Mittel teilt Herr Rentrop mit, dass der Erwerb zu 100% aus Eigenmitteln finanziert wurde.



