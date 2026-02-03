Essen/München (ots) -Amazon und RWE, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, haben einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) über 110 Megawatt (MW) aus RWEs deutschem Offshore-Windpark Nordseecluster B unterzeichnet. Dieser baut auf einer im Juni 2025 unterzeichneten strategischen Rahmenvereinbarung zwischen RWE und Amazon auf. Im Rahmen dieser Vereinbarung unterstützt RWE Amazon dabei, ihr Geschäft mit CO2-freier Energie zu betreiben, während Amazon Web Services Cloud-Dienste, KI und Datenanalyse zur Förderung der digitalen Transformation von RWE bereitstellt. Die Kapazität von 110 MW würde genug Strom erzeugen, um jährlich mehr als 139.000 deutsche Haushalte versorgen zu können.Der Offshore-Windpark Nordseecluster befindet sich in der deutschen Nordsee, rund 50 Kilometer nördlich der Insel Juist. Das Projekt wird in zwei Phasen entwickelt: Nordseecluster A mit einer Gesamtkapazität von 660 MW befindet sich derzeit im Bau und soll Anfang 2027 in Betrieb genommen werden. Die zweite Phase, Nordseecluster B, wird weitere 900 MW beisteuern und soll 2029 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Mit der Unterstützung von Abnehmern wie Amazon trägt das Projekt zur Dekarbonisierung des deutschen Stromsystems bei. Der Windpark ist ein Gemeinschaftsprojekt von RWE (51 %) und Norges Bank Investment Management (49 %).Ulf Kerstin, Chief Commercial Officer bei RWE Supply & Trading erklärt: "Stromabnahmeverträge wie dieser mit Amazon sind entscheidend, um die Dekarbonisierung Deutschlands zu beschleunigen und gleichzeitig die langfristige Versorgungssicherheit zu stärken. Indem wir großangelegte Offshore-Projekte wie den Nordseecluster ermöglichen, können wir zuverlässig mehr CO2-freien Strom ins Netz einspeisen und ein resilientes Energiesystem unterstützen."Amazons Netto-Null-ZielDie Vereinbarung mit RWE unterstützt Amazons Ziel, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2 neutral zu werden. In Deutschland betreibt Amazon bereits sechs Solaranlagen an seinen Standorten. Der neue Stromabnahmevertrag mit RWE ist Amazons vierter großer Offshore-Wind-PPA in Deutschland. Zusammen haben diese zehn Projekte eine Kapazität von mehr als 790 MW. Sobald sie vollständig in Betrieb sind, erzeugen sie voraussichtlich genug Energie, um jährlich mehr als 1.000.000 deutsche Haushalte zu versorgen.Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland erklärt: "Deutschland befindet sich im Übergang zu einer modernen und CO2-freien Energieversorgung. Diese Vereinbarung mit RWE trägt dazu bei, diese Vision voranzubringen. Während Amazon auf das Ziel der CO2-Neutralität bis 2040 hinarbeitet, ermöglichen wir weiterhin Projekte, die den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland für kommende Generationen stärken."Fortsetzung der strategischen ZusammenarbeitWeltweit hat Amazon bisher mit RWE vertraglich vereinbart, mehr als 1 GW an erneuerbarer Kapazität aus mehreren RWE-Projekten zu beziehen. Dieser PPA mit RWE stellt die erste Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten dar.Weitere Informationen zum Nordseecluster Offshore-Projekt finden sich hier (https://www.rwe.com/der-konzern/laender-und-standorte/nordseecluster-offshore-windpark/). Bilder für Medienzwecke sind verfügbar in der RWE Mediathek (https://rwe.canto.global/s/RHCBC?viewIndex=1) (Bildrechte: RWE).Redaktioneller Hinweis zur Umrechnung des Stromverbrauchs: Die Berechnung basiert auf einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 3.154 kWh pro Haushalt gemäß ODYSSEE-MURE-Datenbank .RWERWE ist Gestalter und Schrittmacher der modernen Energiewelt. Mit ihrer Investitions- und Wachstumsoffensive trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekarbonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE eines der führenden Unternehmen. RWE investiert Milliarden in den Ausbau ihres Erzeugungsportfolios, vor allem in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie und Batteriespeicher. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. Mit ihrem integrierten Portfolio aus Erneuerbare-Energien-Anlagen, Batteriespeichern und flexibler Erzeugung sowie einer breiten Projektpipeline an möglichen Neubauten ist RWE perfekt aufgestellt, um dem weltweit steigenden Strombedarf zu begegnen, der insbesondere durch die fortschreitende Elektrifizierung und künstliche Intelligenz vorangetrieben wird. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life.AmazonAmazon wird von vier Prinzipien geleitet: Kundenorientierung statt Wettbewerbsfokus, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für operative Höchstleistungen sowie langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt, der beste Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aboutamazon.dePressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsT +49 (0) 89 35803-530E presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6209232