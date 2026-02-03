EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 3 - Zwischenmeldung Nr. 9
Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis zum 30. Januar 2026 wurden insgesamt 392.429 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworben wurden, beträgt 3.354.749 Stück.
