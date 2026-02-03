Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von Sartorius zeigten, dass die Umsätze und das underlying EBITDA weitgehend im Einklang mit den Erwartungen lagen. Der Konzernumsatz stieg um 4,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 3,54 Mrd. EUR, mit Wachstum in allen Regionen. Allerdings deutet die wachsende Diskrepanz zwischen dem underlying und dem berichteten EBITDA darauf hin, dass die berichteten Margen etwa bei 27,3 % liegen (mwb Schätzung), was etwa 1,6 pp unter unseren Erwartungen liegt und darauf hinweist, dass die Marktgenesung noch nicht fest etabliert ist. Die Bioprocess Solutions blieben der Haupttreiber der Erträge, unterstützt durch Verbrauchsmaterialien, während die Lab Products & Services mit sinkender Nachfrage und Druck auf die Margen konfrontiert waren. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutet auf moderates Wachstum und begrenzte Margensteigerungen hin. Wir bestätigen unsere Einschätzung, dass eine Bewertung von über 60x PER im Geschäftsjahr 2026E weiterhin anspruchsvoll bleibt, was unser SELL-Rating unterstützt. Wir senken unsere Annahmen und leiten ein DCF-basiertes Kursziel von 172,00 EUR (vorher 175,00 EUR) ab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag





© 2026 mwb research