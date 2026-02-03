Ørsted, ein im Bereich Offshore-Wind tätiges Unternehmen, hat mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) den Verkauf von Onshore-Energieanlagen im Gesamtwert von 1,44 Milliarden Euro (10,7 Mrd. DKK) vereinbart. Damit will das Unternehmen sein Onshore-Geschäft abstoßen, um sich auf Offshore-Windparks zu konzentrieren. Die Transaktion mit CIP will Ørsted vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abschließen. Ziel ist es offenbar, Geld für größere Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver