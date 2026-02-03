© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONSiemens Energy investiert eine Milliarde Dollar in US-Werke, schafft 1.500 Jobs und will von der steigenden Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetzen profitieren.Siemens Energy will in den kommenden zwei Jahren eine Milliarde US-Dollar in die Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten investieren. Das kündigte der deutsche Energieinfrastruktur-Konzern am Dienstag an. Die Mittel fließen vor allem in bestehende Werke in North Carolina, Florida, Texas, Alabama und New York. Außerdem ist eine neue Fabrik in Mississippi geplant. "Die USA sind derzeit der heißeste Strommarkt der Welt", sagte Chief Executive Officer Christian Bruch in einem Interview mit Bloomberg. Er betonte, dass die …Den vollständigen Artikel lesen
