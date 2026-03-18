Versorgungssicherheit und Preise - das sind mehr als nur Schlagwörter. Für Wirtschaft und Konsumenten bedeuten geopolitische Spannungen, Kriege und Handelsrestriktionen unter dem Strich eine neue Realität. Knappheitspreise sind das Regulativ. Das gilt derzeit insbesondere für die Branchen Rohstoffe und Energie. Anbieter stehen auf der Sonnenseite, Nachfrager vor großen Herausforderungen. BP reitet aktuell die Welle aus hohen Öl- und Gaspreisen. Siemens Energy profitiert vom großen Stromhunger der KI-Rechenzentren. Vom Markt bislang übersehen ist A.H.T. Syngas Technology. Die Gesellschaft bedient gleich mehrere Wachstumstrends. Als Anbieter von Syngas-Lösungen verbindet A.H.T. Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Die Anteilsscheine haben in diesem Jahr den breiten Markt und die Branche deutlich ausperformt. Analysten bescheinigen den Anteilsscheinen weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
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