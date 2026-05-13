Siemens Energy hat im zweiten Quartal Ergebnisse geliefert, die vollständig mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen und damit die anhaltend starke operative Dynamik sowie die solide Nachfrage in den wichtigsten Märkten für Energieinfrastruktur bestätigen. Die Ausführung blieb robust, was die Qualität der Erträge und die Cash-Generierung unterstützte, während die Trends in den Segmenten insgesamt gemischt, aber stabil waren. Das Unternehmen hob auch die verbesserte Perspektive und attraktive Renditen für die Aktionäre hervor, einschließlich einer höheren Dividende und eines signifikanten Rückkaufprogramms. Allerdings scheint ein Großteil dieser Stärke bereits in der starken Neubewertung des Aktienkurses reflektiert zu sein, was nur begrenzten zusätzlichen Aufwärtsspielraum lässt, da die Erwartungen die Fundamentaldaten überholt haben. Während das strukturelle Nachfrageumfeld weiterhin unterstützend wirkt, sehen wir bei den aktuellen Kursniveaus ein weniger attraktives Risiko/Rendite-Verhältnis und bestätigen unsere SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von 100,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag
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