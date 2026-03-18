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Siemens Energy - das klingt im Moment wie eine Erfolgsgeschichte. Rekordauftragsbestand, KI-Boom als Treiber, Analysten, die fast nur noch "Kaufen" rufen. Doch wer genauer hinschaut, sieht ein anderes Bild. Der Aktienkurs kam zuletzt unter die Räder. Die Windkrafttochter Siemens Gamesa blutet seit Jahren, und trotz erster Fortschritte ist die Gewinnschwelle noch nicht erreicht. Dazu kommt ein Krieg im Nahen Osten, der die Nervosität an den Märkten schürt. Und charttechnisch sieht es gar nicht mehr so gut aus. Der 50er SMA ist bereits gebrochen. Wer jetzt noch investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte sehr genau wissen, worauf er sich einlässt.

Glänzende Zahlen, maues Bild

Siemens Energy hat gerade alles, was Anleger normalerweise begeistert. Ein Auftragsbestand von rund 146 Milliarden Euro, ein historischer Rekordwert. Die Produktionskapazitäten für Gasturbinen und Netztechnik sind bis zum Ende des Jahrzehnts nahezu vollständig ausgelastet. Der KI-Boom treibt den Bedarf nach stabiler Stromversorgung weltweit in die Höhe, und Siemens Energy steht mittendrin. Dazu eine geplante Milliarden-Investition in nordamerikanische Fertigungsstandorte, ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro und die bevorstehende Aufnahme in den Stoxx Europe 50 am 23. März, also in wenigen Tagen. Das klingt gut und dennoch, an der Börse zählt das vielleicht schon bald nicht mehr, denn trotz all dieser positiven Meldungen hat die Aktie im März 2026 bereits einige Prozente verloren. Der Kurs bewegt sich aktuell um die 147 Euro. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat das Papier zwar deutlich über 100 Prozent zugelegt, aber genau das ist das Problem. Wer oder was so steil steigt, kann auch wieder tief fallen. Und die Fallhöhe ist hoch und die Fallgeschwindigkeit kann es auch sein. Die Zeichen mehren sich, dass genau das gerade passiert. Die großen Gewinne werden mitgenommen, die Nerven liegen blank. Hinzu kommt, dass die Windkrafttochter Siemens Gamesa ein Sorgenkind bleibt. Der operative Verlust wurde zwar im letzten Quartal reduziert, verglichen mit den Milliardenverlusten der Vergangenheit tatsächlich ein Fortschritt. Und solange Gamesa rote Zahlen schreibt, bleibt es ein Klotz am Bein.

Charttechnik

Ein Blick auf den Chart genügt, um die Lage zu verstehen. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei rund 149,27 Euro. Die Aktie hat diese wichtige Marke bereits von oben nach unten durchbrochen. Das ist kein gutes Zeichen. Wer mit Charttechnik arbeitet, weiß, dass ein gebrochener 50er-SMA oft der Beginn einer größeren Korrektur ist. Der Anfang scheint nun gemacht. Sollte der Kurs jetzt weiter nachgeben und die Marke von 135 Euro unterschreiten, wird es richtig ungemütlich. Dann nämlich sind die nächsten charttechnischen Unterstützungszonen weit entfernt, und ein Rücksetzer in Richtung 100 Euro wäre kein unrealistisches Szenario mehr. Das klingt heftig, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, wie viel Luft nach unten bei einem Wert bleibt, der binnen eines Jahres seinen Kurs mehr als verdoppelt hat. Für eine echte Erholung bräuchte es Kurse klar oberhalb von 155 Euro. Erst dann wäre der Abwärtsdruck wieder raus und neue Käufer könnten Vertrauen fassen. Bis dahin dominiert die Unsicherheit. Geopolitische Risiken, insbesondere der eskalierende Konflikt im Nahen Osten, tun ihr Übriges. Anleger meiden momentan Risiken und nehmen Gewinne mit. Und Siemens Energy bietet nach dem langen Anstieg davon für viele Investoren der frühen Stunden reichlich.

Was tun?

Wer jetzt in Siemens Energy investiert ist, steht vor einer unangenehmen aber wichtigen Entscheidung. Die fundamentalen Daten des Unternehmens sind langfristig durchaus stark. Der Auftragsbestand ist riesig, die Nachfrage nach Energietechnik real, und die Analysten von J.P. Morgan sowie der Deutschen Bank halten ihre Kaufempfehlungen aufrecht. Auch die bevorstehende Indexaufnahme in den Stoxx Europe 50 dürfte kurzfristig institutionellen Kaufdruck erzeugen, aber die Charttechnik sendet klare Warnsignale. Der 50er-SMA ist gebrochen. Die Korrektur läuft. Geopolitische Unsicherheiten drücken auf die Stimmung. Und Siemens Gamesa schreibt noch immer Verluste. Das alles zusammen ergibt kein Bild, das für einen sofortigen Einstieg spricht. Wer bereits investiert ist, sollte die 135-Euro-Marke als wichtige Untergrenze im Auge behalten. Fällt der Kurs darunter, wäre es vielleicht besser, die Position zumindest teilweise oder in Gänze abzubauen, denn dann droht charttechnisch ein deutlich tieferer Rücksetzer bis in Richtung 100 Euro. Wer neu einsteigen möchte, der sollte Geduld beweisen. Erst wenn der Kurs wieder stabil über 155 Euro notiert und die Gamesa-Zahlen tatsächlich schwarze Zahlen zeigen, wird die Siemens Energy-Aktie wieder zur echten Kaufchance. Bis dahin gilt: Beobachten!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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