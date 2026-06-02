Die Siemens Energy Aktie zeigte sich schwächer. Operativ setzt der Energietechnikkonzern jedoch ein strategisches Zeichen. Mit der Übernahme der nordirischen Camlin Group will Siemens Energy seine Kompetenzen bei digitalen Stromnetzen Datenanalyse und Anlagenüberwachung ausbauen.Siemens Energy kauft Camlin Group Siemens Energy stärkt sein Geschäft mit digitalen Netzlösungen. Der Konzern übernimmt die Camlin Group aus Nordirland und erweitert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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