Die Siemens-Energy-Aktie hat gestern rund -6% an Wert verloren und gerät nach ihrer jüngsten Erholung erneut unter Druck. Nachdem sich das Chartbild zuletzt spürbar aufgehellt hatte, scheiterte der Kurs zunächst daran höhere Hochs auszubilden. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die Erholung lediglich eine technische Gegenbewegung war oder ob der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin Bestand hat. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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