Die Siemens Energy-Aktie gehörte zuletzt zu den volatilsten Werten im DAX. Nach dem starken Anstieg schwankte der Kurs in den vergangenen Monaten zwischen 123 € und 188 €. Am Freitag verliert sie aktuell -5,2% und notiert bei rund 156 €. Stellt die jüngste Korrektur lediglich eine Verschnaufpause dar oder ist die Bewertung inzwischen zu ambitioniert? Strategische Neuausrichtung Siemens Energy prüft verschiedene Optionen für den Geschäftsbereich "Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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