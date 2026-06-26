Die Aktie von Siemens Energy setzt ihre Schwächephase fort. Nach den Verlusten der vergangenen beiden Handelstage gerät das Papier auch am Freitag deutlich unter Druck und zählt erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob es sich lediglich um eine gesunde Konsolidierung nach der starken Rally handelt oder ob die Korrektur noch weitergehen könnte.Dritter Verlusttag in Folge Mit einem Minus von mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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