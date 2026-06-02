Siemens Energy baut seine Position im Zukunftsmarkt digitaler Stromnetze weiter aus. Der Energietechnikkonzern hat eine Vereinbarung zur Übernahme der nordirischen Camlin Group geschlossen. Das Unternehmen verfügt über Expertise in den Bereichen Netzüberwachung, Datenanalyse und Digitalisierung von Energieanlagen.• Siemens Energy übernimmt die nordirische Camlin Group • Camlin bringt Expertise in Netzüberwachung, Datenanalyse und Digitalisierung von Energieanlagen ein.• Aktie kämpft mit 100-Tage-Linie.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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