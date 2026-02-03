Anzeige
Dienstag, 03.02.2026
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
03.02.26 | 17:43
42,305 Euro
+2,24 % +0,925
Aktien News: Intel Aktie setzt auf Xeon 600 und KI-Strategie

Die Intel Aktie rückt erneut in den Mittelpunkt der Aktien News, nachdem der Chipkonzern mit der Einführung der neuen Xeon-600-Prozessoren und einer strategischen Partnerschaft mit SoftBank wichtige Signale an den Markt gesendet hat. Auch wenn diese Initiativen kurzfristig noch keinen direkten Umsatzschub bringen, zeigen sie klar: Intel will im professionellen Rechenzentrums- und KI-Segment wieder eine aktive Rolle spielen.

