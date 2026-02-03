Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax etwas nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.781 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax im Tagesverlauf seine Zugewinne ab und rutschte schließlich leicht ins Minus.



"Die Investoren haben sich von der vorliegenden Gesamtgemengelage ein Bild gemacht und nehmen nun bei Einzelwerten Gewinne mit", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Gepaart mit der Positionierung an den Seitenlinien ergibt sich daraus eine erkennbare Kaufzurückhaltung, die zu einer derzeitige Kurskonsolidierung im Dax führt", erklärte er. "Der heutige Handelstag verläuft insgesamt unaufgeregt und in wesentlich ruhigeren Kursbahnen als in der jüngsten Vergangenheit."



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Daimler Truck und Siemens Energy an der Spitze der Frankfurter Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Zalando-Aktien mit einem Minus von rund zwölf Prozent. Hintergrund ist eine Warnung eines Analysten vor Konkurrenz durch die Social-Media-App Tiktok.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im März kostete 33 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,88 US-Dollar, das waren 58 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1811 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8467 Euro zu haben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur