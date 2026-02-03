BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit. Das ist deutlich stärker als Analysten zuvor geschätzt haben. Diese rechneten lediglich mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent.

Am Markt kam der Ausblick nicht gut an: Die in den USA notierten Hinterlegungsscheine (ADR) fielen in New York um bis zu 12 Prozent.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um sechs Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen (rund 41,4 Mrd Euro), währungsbereinigt lag das Plus bei zehn Prozent - und damit im Rahmen der Anfang November gesenkten Prognose. Das operative Ergebnis fiel um ein Prozent auf 127,7 Milliarden Kronen, wobei sich Währungseffekte negativ bemerkbar machten. Unter dem Strich verdiente Novo Nordisk mit 102,4 Milliarden Kronen ein Prozent mehr.

Die Veröffentlichung der Zahlen war ursprünglich für den Mittwoch geplant. Dort will das Unternehmen in einer Telefonkonferenz über weitere Details informieren./nas/he