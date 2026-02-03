Am Dienstagabend bricht die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk im US-Handel um 12 Prozent ein. Hintergrund ist eine erneute Hiobsbotschaft für Anleger. Das steckt dahinter. Aktionäre von Novo Nordisk sind bereits sehr leidgeprüft und müssen nun die nächste Belastungsprobe bestehen. Nachdem das Unternehmen am Dienstagabend Zahlen vorlegte, bricht der Kurs um 12 Prozent ein. Nächster Crash bei Novo Nordisk-Aktie Konkret geht der Pharmakonzern Novo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE