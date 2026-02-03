© Foto: Richard Drew - APEigentlich wollten die Dänen erst morgen Ausblick und Quartalsbericht vorlegen. Doch der Vorstand ließ die Anleger schon Dienstag nach Börsenschluss vor die Wand laufen. Die waren stinksauer und verkauften in Scharen! Das Jahr begann eigentlich gut für Novo Nordisk und die Anleger schöpften Hoffnung auf bessere Zeiten bei den Dänen. Der erfolgreiche Start der neuen Wegovy-Tablette machte Lust auf die Aktie, doch jetzt entpuppt sich die Hoffnung als mehr Schein als Sein. Novo Nordisk erwischt die Anleger mal wieder eiskalt. Mitten in die aufkeimende Hoffnung veröffentlichte der dänische Pharmakonzern einen erwarteten Umsatzrückgang für 2026. Die Anleger haben den Kaffee auf und schicken die …Den vollständigen Artikel lesen
