Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Spanien: Banco Santander, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall) 07:30 Uhr, Österreich: OMV, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso,
