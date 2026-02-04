Künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Drohnen - das sind einige der Themen, die hoch in der Anlegergunst stehen. Zu oft vernachlässigt wird allerdings ein entscheidendes Glied in der Kette: leistungsstarke, flexible Batterielösungen aus den westlichen Industrieländern. Es gilt die Dominanz Chinas so schnell wie möglich zu durchbrechen. Mit einer neuen Zellgeneration könnte NEO Battery Materials nun den Markt aufmischen. Die Potenziale sind riesig, die Marktkapitalisierung von rund 100 Mio. CAD spiegelt das noch nicht wider.Den vollständigen Artikel lesen ...
