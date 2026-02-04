Advanced Micro Devices (AMD) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss für das vierte Quartal durchaus starke Zahlen vorgelegt. Allerdings konnte das Unternehmen die hohen Erwartungen an den Ausblick nicht erfüllen. Dies sorgte an der Börse für Ernüchterung. Die Aktie von AMD geriet nachbörslich deutlich unter Druck.Zwar übertraf der Chipkonzern beim Gewinn und Umsatz klar die Marktschätzungen, doch mit Blick auf das laufende Quartal hatte sich der Markt mehr erhofft.Im Schlussquartal des vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
