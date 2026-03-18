Infineon hat die Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Nvidia bekannt gegeben, um Systemarchitekturen für physische KI mit Fokus auf humanoide Roboter weiter voranzutreiben. Aufbauend auf der im Jahr 2025 angekündigten Kooperation wollen die Konzerne die Stärken von Infineon in den Bereichen Motorsteuerung, Mikrocontroller, Leistungssysteme und Sicherheitstechnik mit Nvidias KI-, Robotik- und Simulationsplattformen kombinieren. Das steckt dahinter.Den vollständigen Artikel lesen ...
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