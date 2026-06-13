© Foto: DALL-EWährend Anleger nach der Zeichnung von SpaceX auf eine hohe Rendite hoffen, können Cathie Wood und Ron Baron schon kräftig jubeln. Ihre frühe Beteiligung an SpaceX beschert ihnen jetzt Milliarden-Gewinne!Nach einem ziemlichen Auf und Ab, ist der erste Handelstag an der Nasdaq für SpaceX erfolgreich verlaufen. Der Schlusskurs der Aktie des Musk-Konzerns lag bei 161 US-Dollar. Der größte Börsengang der Geschichte verzeichnete damit ein Plus von 19 Prozent und bewertet das Raumfahrtunternehmen mit 2,1 Billionen US-Dollar. Die Aktie startete mit einem Kurs von 150 US-Dollar in ihren ersten Handelstag. Das lag deutlich unter den erwarteten 175 US-Dollar. In der Spitze konnte die Aktie dieses …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040,US2787681061,US88160R1014,US30303M1027,US00217D1000,US75776W1036,US72703X1063,US46125A1007,US8261652015,US92766K4031,US09263B2079,US80401C1009,US7731211089,US31816X1063,US9870841007,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE