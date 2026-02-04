Der Einzelhandelsriese Walmart hat es geschafft. Das Unternehmen ist in die Phalanx der großen US-Technologieriesen gestoßen und hat nun ebenfalls einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht. Und dies ist angesichts der jüngsten Entwicklung nicht verwunderlich. Der Konzern befindet sich in einer außergewöhnlich starken Phase. Der Grund für diese Entwicklung liegt vor allem in der erfolgreichen Transformation des Konzerns. Walmart profitiert weiterhin von seiner enormen Stärke im Kerngeschäft: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
