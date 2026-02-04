Zürich - Die UBS hat im Schlussquartal 2025 inmitten der CS-Integration und der Kapitaldiskussion einen Milliardengewinn erzielt. Die Grossbank übertraf damit die Schätzungen von Analysten massiv. Unter dem Strich machte die UBS Group im vierten Quartal 2025 einen Gewinn von 1,20 Milliarden US-Dollar, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das waren 56 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 970 Millionen gerechnet. Vor Steuern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
