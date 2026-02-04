Die Edelmetallexploration in Nevada nimmt Fahrt auf - und zieht Anker-Investoren an. Eric Sprott und eine stillgelegte historische Mine stehen sinnbildlich für die neue Dynamik an einem alten Bergbaustandort.

Der Edelmetall-Explorer Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) hat sich für den Standort Nevada entschieden. Rund sechs Monate nach dem Börsengang steht ein Portfolio in dem US-Bundesstaat in den Startlöchern. Entlang der sogenannten Walker Lane, einem unter Geologen für seine ertragreichen Lagerstätten bekannten Gebirgstrend, befinden sich in rund fünf Kilometern Abstand die Projekte Skylight und Legal Tender. Dort suchen die Geologen nach Hinweisen auf wirtschaftlich abbaubare Lagerstätten mit Silber und Gold.

Rush Gold startet Exploration von Nevada-Projekten

Im November startete das Explorationsprogramm: Feldteams wurden mobilisiert und die Erfassung von Alterationsbildern mittels WorldView-3 (WV-3) -Satelliten gestartet. "Die Teams vor Ort sind gespannt darauf, das Expansionspotenzial bekannter Gold- und Silbermineralisierungszonen zu bewerten und neue ASTER-Satellitenanomalien zu untersuchen, die auf beiden Liegenschaften bisher noch nicht erforscht wurden", verkündete das an der Börse mit derzeit rund 1,3 Mio. EUR bewertete Unternehmen damals.

Rush Gold steht bei der Exploration noch am Anfang. Junge Explorer dieses Typs sind die logische Fortsetzung einer kontinuierlichen Entwicklung: Der Wiederauferstehung Nevadas als das Kraftzentrum des US-Bergbaus. Im "Silver State" werden neben Silber heute mehr als 20 weitere, teils als kritisch eingestufte Mineralien abgebaut, darunter Seltene Erden, Lithium, Molybdän und Vanadium.

Neben dem geologischen Reichtum bietet Nevada entscheidende "weiche" Vorzüge: Ein sicheres rechtliches Umfeld mit bergbaufreundlicher Rechtsprechung und der Branche zugewandten, lokalen Regierungen.

Die Standortvorteile locken in Verbindung mit dem günstigen Marktumfeld Kapital in den Sektor. Allein im Bereich der Silberexploration verkündeten in diesem Jahr bereits mehrere Unternehmen Finanzierungsrunden. Silver One Resources etwa kündigte Mitte Januar eine Privatplatzierung in Höhe von 25 Mio. CAD an, die nur einen Tag später überzeichnet war und auf 32 Mio. USD aufgestockt wurde. Die Mittel werden für das Silberprojekt Candelaria im zentralen Westen Nevadas benötigt.

Prince Silver startete Ende Januar eine 3,0 Mio. CAD schwere Finanzierungsrunde zur Exploration des gleichnamigen Silberprojekts im Südosten des Bundesstaates. Für das Projekt waren rund zwei Wochen zuvor Bohrergebnisse veröffentlicht worden, darunter 9,15 Meter mit knapp 140 Gramm Silber pro Tonne und zusätzlichen Anteilen von Gold, Molybdän, Blei und Zink.

Auch die Projektfortschritte anderer Explorer im Bundesstaat beschleunigen sich. Allein seit dem Jahreswechsel gab es dutzende Meldungen zu Bohrergebnissen und anderen für die Exploration typischen Meilensteinen.

Sun Silver etwa meldete am 13. Januar für Maverick Springs Bohrergebnisse, darunter 123,94 Meter mit 81,8 Gramm pro Tonne Silberäquivalent ab 216,80 m, einschließlich 33,77 Meter mit 224,5 Gramm pro Tonne Silberäquivalent. Am selben Tag berichtete A2 Gold über die Analyse von Bohrkernen aus dem Eastside-Projekt, darunter 20 Meter mit 9,8 Gramm Silber und 2,9 Gramm Gold pro Tonne.

Hycroft Mining: Der Goldrausch schreibt wieder Geschichten

Wie groß die Dynamik in Nevadas Explorationssektor gerade aus Sicht der Investorenseite ist, zeigt die Kursentwicklung von Hycroft Mining, das in den vergangenen zwölf Monaten - trotz eines deutlichen Rücksetzers am schwarzen Freitag der Edelmetalle - um 1.500 % zulegen konnte.

Hycroft besitzt eine stillgelegte Gold- und Silbermine im Norden Nevadas. Bislang gibt es keinen konkreten Plan für den Abbau der unterirdischen Reserven. Dennoch wurde die Aktie des Unternehmens, zu dessen größten Aktionären Eric Sprott gehört, zum Inbegriff des Hypes um Edelmetalle.

Hycroft hat seit 2021 kein Metall mehr abgebaut und konzentriert sich stattdessen auf kostengünstigere Methoden, darunter die Wiederaufbereitung bereits über Tage lagernden Erzes. Doch im Zuge des Explorationsbooms hat die Unternehmung wieder Fahrt aufgenommen. Sprott und ein weiterer Investor stellten im September 2025 60 Mio. USD zur Verfügung. Im Dezember wurden Bohrergebnisse veröffentlicht, die neue Zielgebiete für die Expansion identifizierten und höhergradige Silbervorkommen als bisher bekannt aufdeckten.

Alte Minen mit neuem Potenzial

Alte Minen mit unentdecktem Potenzial: Diese Strategie verfolgt auch Rush Gold. "Das Legal Tender-Projekt beherbergt eine Reihe kleiner, historischer Silbervorkommen mit hohem Silbergehalt", erläutert CEO Anthony Zelen. "Das Vorhandensein mehrerer Adersysteme mit einer Gesamtlänge von 1,65 Kilometern hat mehrere vorrangige Explorationsziele auf einem Gebiet identifiziert, auf dem bisher keine Diamantbohrungen durchgeführt wurden."

Zelen verweist auf frühere Stichproben eines Vorbesitzers, die außerordentlich hohe Silbergehalte zeigten, darunter 1.875 Gramm Silber pro Tonne und 3,04 Gramm Gold pro Tonne, wobei alle Proben im Durchschnitt 178 Gramm Silber und 0,25 Gramm Gold lieferten.

Beim zweiten Projekt im Rush Gold Portfolio, Skylight, verhält es sich ähnlich. Das Projekt befindet sich im südlichen Teil des Republic Mining District, einem Bergbaugebiet, das für seine kleinen, hochgradigen epithermalen Silberlagerstätten bekannt ist. Die erste Mine in diesem Gebiet wurde 1905 entdeckt. Bis in die 1980er Jahre war auf dem Gebiet zudem die Cole Spring Mine aktiv.

Die Story von Rush Gold spiegelt einen aussichtsreichen Frühphasen-Explorer in Reinform wider: Ein niedrig bewertetes Unternehmen sucht in historisch einträglichen Gebieten nach Edelmetallen. Lassen erste Explorationserfolge die Existenz eines abbaubaren Vorkommens vermuten, könnte eine neue Erfolgsgeschichte in Nevadas Bergbau ihren Lauf nehmen - und die Aktie schnell einer massiven Neubewertung unterzogen werden.

Unternehmen: Rush Gold Corp.

WKN: A3EGYW

ISIN: CA78184E1034

Webseite: https://rushgoldcorp.com

