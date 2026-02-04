HELSINKI (dpa-AFX) - Wärtsilä Oyj Abp (MTA.F) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at EUR187 million, or EUR0.32 per share. This compares with EUR161 million, or EUR0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.0% to EUR2.002 billion from EUR1.854 billion last year.
Wärtsilä Oyj Abp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: EUR187 Mln. vs. EUR161 Mln. last year. -EPS: EUR0.32 vs. EUR0.27 last year. -Revenue: EUR2.002 Bln vs. EUR1.854 Bln last year.
