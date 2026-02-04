ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich rückt der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley einen großen Schritt näher. Dazu legen die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhalten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Beide Seiten hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen einer Offerte geeinigt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Jetzt bietet Zurich je Beazley-Aktie 1.310 britische Pence in bar und legt noch einen Dividendenzuschlag drauf, der die Offerte auf bis zu 1.335 Pence steigen lässt. Dieses Angebot bewerte den Spezialversicherer mit rund 8,0 Milliarden britischen Pfund (9,3 Mrd Euro), hieß es weiter.

Zuletzt hatte sich der Verwaltungsrat von Beazley kritisch zu den Kaufabsichten der Schweizer geäußert und das bisherige Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Mitte Januar hatte Zurich je Beazley-Aktie 1.280 Pence je Aktie geboten.

Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar (12,7 Mrd Euro) erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage./mk/cg/AWP/stw/stk ---

