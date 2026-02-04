Rüsselsheim am Main (ots) -PEUGEOT baut das Angebot für den PEUGEOT Rifter weiter aus und bietet Kundinnen und Kunden noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Neben einer erweiterten Motorenpalette profitieren Käuferinnen und Käufer von zusätzlichen Ausstattungsoptionen.Der PEUGEOT Rifter überzeugt mit einem komfortablen, modularen Innenraum, modernen Technologien und markantem Design. Als vielseitiger Kompaktvan verbindet er Fahrspaß mit hoher Alltagstauglichkeit und bietet vom urbanen Alltag bis zum Familien- oder Freizeitfahrzeug flexible Einsatzmöglichkeiten.Erweiterte SerienausstattungMit dem neuen Modelljahr wird der PEUGEOT Rifter mit zusätzlichen Serienausstattungen ergänzt. So wird auf dem Ausstattungsniveau ALLURE die Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive Driver Monitoring Kamera serienmäßig, die gemäß der neuesten GSRV2.2-Richtlinie ab dem 1. Juli 2026 verpflichtend ist.Darüber hinaus verfügt der vollelektrische PEUGEOT E-Rifter künftig serienmäßig über einen bidirektionalen 11 kW On-Board-Charger inklusive der Vorbereitung für die Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion. Für die Nutzung der V2L-Funktion ist ein separat erhältlicher Adapter erforderlich.Auch das Optionsangebot wird weiter ausgebaut: Für den PEUGEOT Rifter sind unter anderem als Einzeloption eine Sitzheizung für die Vordersitze, das Infotainmentsystem PEUGEOT i-Connect Advanced sowie je nach Motorisierung Schaltwippen am Lenkrad erhältlich. Zudem können Kundinnen und Kunden den Innenraum mit drei Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe noch flexibler gestalten.Effizient unterwegs - mehr Auswahl bei den MotorisierungenNeue Diesel- und Benzin-Versionen ergänzen das Elektro-Angebot für den beliebten Van und sprechen besonders Kundinnen und Kunden an, die häufig längere Strecken zurücklegen. Alle Verbrennungsmotoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6e-bis. Neben den neuen Verbrenner-Versionen ist der PEUGEOT Rifter weiterhin in der vollelektrischen Variante verfügbar (Energieverbrauch: 18,3-19,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/100 km; CO2-Klasse: A.(1)). Der Elektromotor mit 100 kW (136 PS) ermöglicht lokal emissionsfreies Fahren und eine Reichweite von bis zu 339 Kilometern1 kombiniert nach WLTP.Versionen und Preise:- Diesel 100 ALLURE (L1/L2) mit 75 kW (102 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,4-5,6 l/100 km; CO2-Emissionen: 142-146 g/100 km; CO2-Klasse: E.(1)): ab 27.270 Euro inkl. MwSt. UVP erhältlich- Diesel 130 ALLURE (L2) mit 96 kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,7-5,8 l/100 km; CO2-Emissionen: 151-153 g/100 km; CO2-Klasse: E.(1)): startet bei 29.470 Euro inkl. MwSt. UVP- Diesel 130 EAT8 ALLURE (L2), GT (L1/L2) mit 96 kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,7-5,9 l/100 km; CO2-Emissionen: 151-155 g/100 km; CO2-Klasse: E.(1)): ab 31.170 Euro inkl. MwSt. UVP- Benziner 110 ALLURE (L1) mit 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen: 147 g/100 km; CO2-Klasse: E.(1)): ab 26.670 Euro inkl. MwSt. UVP- Elektromotor 136 ALLURE und GT (L1/L2) mit 100 kW (136 PS): ab 38.220 Euro inkl. MwSt. UVP erhältlich(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: +49 1525 6600832silke.ripplinger@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6210032