DJ S&P Global: Eurozone-Wirtschaft verliert im Januar leicht an Dynamik

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Eurozone-Wirtschaft ist im Januar - wie bereits seit genau einem Jahr - auf Wachstumskurs geblieben, aber der Aufschwung verlor zum zweiten Mal hintereinander an Dynamik. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 51,3 Zähler von 51,5 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Beim ersten Ausweis war ein stabiler Wert von 51,5 Zählern gemeldet worden. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 51,6 Punkte von 52,4 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 51,9 ergeben.

Drei der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums meldeten Wachstum. Spanien war Spitzenreiter, allerdings mit der niedrigsten Steigerungsrate seit sieben Monaten. Mit beschleunigtem Tempo aufwärts ging es hingegen in Deutschland und Italien, während Frankreichs Wirtschaftsleistung erstmals seit Oktober letzten Jahres wieder schrumpfte.

