Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk wurde aufgrund enttäuschender Nachrichten in den letzten Monaten ein ums andere Mal kräftig durchgerüttelt. Immer wieder gewann die gewaltige Kurskorrektur daraufhin neuen Schwung.Doch in den letzten Wochen schien sich das Blatt zu wenden. Die Lage stabilisierte sich. Positive Unternehmensnachrichten sorgten für Schwung in der Aktie. Die Bodenbildung nahm Form an. Es ging aufwärts - bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de