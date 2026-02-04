KI-Aktien-Crash | AMD: Ausblick enttäuscht, PayPal: Chaos perfekt, Novo Nordisk: Frechheit
|12:10
|AMD-Aktie -8%: Ist das wirklich eine Enttäuschung?
|Die AMD-Aktie bricht am Mittwochvormittag um -8% im europäischen Handel ein. Fielen die Quartalszahlen des Chipriesen denn so enttäuschend aus und wie sollten Anleger darauf reagieren? Deutlich über...
|12:10
|AMD suggests the next-gen Xbox will arrive in 2027
|12:06
|AMD stock price target raised to $280 from $260 at BofA Securities
|11:54
|11:47
|Windows-PC fürs Wohnzimmer: AMD stellt nächsten Xbox-Prozessor 2027 fertig
|12:14
|Novo Nordisk-Aktie stürzt ab! Was macht Eli Lilly? Hochspannung vor Quartalszahlen des US-Konzerns
|Der dänische Pharmariese Novo Nordisk steht unter massivem Druck: Umsatzwarnung, Kurssturz und scharfer internationaler Wettbewerb setzen dem Konzern zu. Anleger blicken nun gespannt auf die Zahlen...
|12:09
|Europa-Verlauf: Anleger halten sich zurück - Novo Nordisk brechen ein
|Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Mittwoch auf der Stelle getreten. Angesichts der laufenden Berichtssaison hielten sich Marktteilnehmer zurück. «Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger...
|11:59
|Aktien Europa: Anleger halten sich zurück - Novo Nordisk brechen ein
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch auf der Stelle getreten. Angesichts der laufenden Berichtssaison hielten sich Marktteilnehmer zurück. "Die Vorsicht bleibt derzeit ein...
|11:54
|11:43
|Konkurrenz drückt Preis bei Abnehmmitteln: Novo-Nordisk-Aktie bricht ein
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:57
|PayPal verliert Vertrauen der Märkte: Zweifel an Strategie wachsen: Schock-Bilanz bei PayPal: Analysten kappen Erwartungen nach schwachem Ausblick
|Enttäuschende Quartalszahlen und ein unerwarteter Wechsel im Topmanagement haben die Aktie von PayPal spürbar unter Druck gesetzt. Mehrere Analystenhäuser reagieren mit deutlicher Kritik und senken...
|11:54
|11:51
|PayPal-Chef fliegt raus - das sind die Gründe
|11:45
|Aktie im Sinkflug und CEO entlassen: Wie geht es weiter bei Paypal?
|Paypal zieht Konsequenzen aus den vergangenen Jahren. Da der aktuelle CEO des Unternehmens die Erwartungen des Vorstandes nicht erfüllen konnte, muss er das Unternehmen verlassen. Wer an seiner Stelle...
|11:29
|HP-CEO wechselt an die PayPal-Spitze
