DJ Hensoldt erhält von KNDS Aufträge für digitale Panzer-Optronik
DOW JONES--Hensoldt hat von KNDS Aufträge zur Ausstattung von Kampf- und Schützenpanzern mit digitaler Optronik erhalten. Das Gesamtvolumen bezifferte das MDAX-Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro. Im Mittelpunkt stehe ein Auftrag im Volumen von rund 290 Millionen Euro zur Ausstattung des Radschützenpanzer Schakals. Zudem soll Hensoldt den Kampfpanzer Leopard 2 A8 mit digitalen Sichtsystemen ausstatten. Dieser Auftrag hat den weiteren Angaben zufolge ein Volumen von mehr als 110 Millionen Euro.
February 04, 2026
