Infineon lieferte ein solides, aber saisonbedingt schwächeres erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026, wobei die durch KI getriebene Stromnachfrage weiter zunahm und das Margen- und Auftragswachstum stützte, während sich der Automobilbereich als widerstandsfähig erwies und die Industrie-/IoT-Märkte weiterhin verhalten waren. Das Management zog Investitionen in Höhe von EUR 500 Millionen vor, um die KI-Leistungskapazität zu beschleunigen, und strebt nun für das Geschäftsjahr 2027 einen KI-Umsatz von rund EUR 2,5 Milliarden an, gegenüber den für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten rund EUR 1,5 Milliarden . Die Übernahme von ams OSRAM Sensor passt strategisch gut zu einem attraktiven Preis und bietet sofortige Ertragsunterstützung nach Closing, mittelfristig zusätzliche Aufwärtspotenziale durch Synergien und langfristige Optionen durch physikalische KI-Anwendungen wie Robotik. Während die KI-Entwicklung und die Sensorerweiterung die mittelfristige Qualität des Wachstums und der Erträge verbessern, bleibt die kurzfristige Situation durch Wechselkurse, Preisgestaltung und anhaltende Unterauslastung angesichts einer ungleichmäßigen Erholung in den Kerngeschäften eingeschränkt. Dementsprechend sehen wir nur begrenzten Spielraum für eine deutliche Neubewertung in den kommenden Quartalen und behalten unsere Bewertung "HOLD" und unser Kursziel von 40,00 EUR bei, was ein faires Risiko-Ertrags-Verhältnis widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag





© 2026 mwb research