Der Dax ringt um frisches Momentum. Auf der Oberseite scheint der Index limitiert zu sein. Auf der Unterseite zieht er sich bislang achtbar aus der Affäre. Die wichtige Unterstützung von 24.000 Punkten blieb bislang ungefährdet.Im weiteren Tagesverlauf steht in den USA noch die Veröffentlichung des ISM-Index für den Dienstleistungssektor an. Dieser wichtige Indikator könnte den Aktienmärkten noch einmal frische Impulse liefern. Für den Dax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de