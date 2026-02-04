Anzeige
Mittwoch, 04.02.2026
Revolutionäre Entwicklung im Megatrend - Der KI-Durchbruch für Pflege und Sicherheit!
WKN: 875366 | ISIN: AU000000ADX9
Tradegate
03.02.26 | 21:19
0,019 Euro
-2,06 %
Öl und Gas aus Europa? Dieser Explorer findet neue Gasziele in Österreich

Anzeige / Werbung

ADX Energy hat für das Projekt Welchau neue geologische Erkenntnisse veröffentlicht. Nach Angaben des Managements hätten aktualisierte Karten und Druckanalysen zwei potenziell wirtschaftlich relevante Ziele aufgezeigt: leichtes Öl in höher gelegenen Gesteinsschichten sowie Gas mit Kondensat in geringerer Tiefe als bislang angenommen. Beide Vorkommen stünden nach Darstellung des Unternehmens in Zusammenhang mit einem einheitlichen Erdöl- und Erdgassystem.

ADX Energy hat für das Projekt Welchau neue geologische Erkenntnisse veröffentlicht. Nach Angaben des Managements hätten aktualisierte Karten und Druckanalysen zwei potenziell wirtschaftlich relevante Ziele aufgezeigt: leichtes Öl in höher gelegenen Gesteinsschichten sowie Gas mit Kondensat in geringerer Tiefe als bislang angenommen. Beide Vorkommen stünden nach Darstellung des Unternehmens in Zusammenhang mit einem einheitlichen Erdöl- und Erdgassystem.

Neues Verständnis des Untergrunds

Im Mittelpunkt der neuen Auswertungen stehe die Welchau-Antiklinale, eine bogenförmig aufgewölbte Gesteinsstruktur, die grundsätzlich geeignet sei, Öl und Gas aufzunehmen. Nach Angaben von ADX seien vorhandene geologische Daten erneut überprüft und mit neuen Modellen ausgewertet worden. Dabei habe sich gezeigt, dass sich etwa 500 Meter oberhalb der bisherigen Bohrung Welchau-1 ein Bereich befinde, der als mögliche Ansammlung von leichtem Öl interpretiert werde. Gleichzeitig habe das Unternehmen Gas-Kondensat-Ressourcen identifiziert, die in einer flacheren geologischen Lage liegen könnten als bislang angenommen und damit technisch leichter zugänglich erschienen.

Geologischer Querschnitt mit Duplex-Strukturen, Öl- und Gaszielen bei Welchau

Was ist eine Duplex-Struktur

Eine Duplex-Struktur bezeichnet im geologischen Kontext eine Anordnung von mehreren übereinander geschobenen Gesteinsschichten, die durch starke tektonische Bewegungen entstanden sind. Man kann sie sich wie gestapelte, leicht versetzte Gesteinspakete vorstellen. In solchen Strukturen entstehen Hohlräume und abgeschlossene Bereiche, in denen sich Öl und Gas sammeln können, wenn darüber liegende dichte Gesteine als natürliche Abdichtung wirken. Nach Darstellung von ADX befinde sich unterhalb der Bohrung Welchau-1 eine solche Duplex-Struktur, die mit der historischen Bohrung Molln-1 in Verbindung stehe. Da Molln-1 bereits Gas mit Kondensat nachgewiesen habe, gelte diese Duplex-Struktur als möglicher Speicher für Gas und damit als ein zentrales Ziel der weiteren Untersuchungen in Welchau.

Verbindung zu früherem Gasfund

Besonders hervorgehoben habe das Unternehmen die Verbindung zur historischen Bohrung Molln-1, die bereits in den 1980er-Jahren Gas mit Kondensat nachgewiesen habe. Nach Darstellung von ADX würden Druckmessungen und strukturelle Daten darauf hinweisen, dass zwischen Welchau-1 und Molln-1 ein durchgängiges Wassersystem im Untergrund bestehe. Dies deute darauf hin, dass Öl und Gas innerhalb derselben Gesteinsschichten über größere Entfernungen migrieren könnten. Für die geologische Bewertung gelte dies als Hinweis auf ein großräumiges, zusammenhängendes Erdölsystem mit mehreren miteinander verbundenen Lagerstätten.

Regionale Karte zeigt Öl- und Gasstrukturen im Welchau-Molln-Gebiet

Hinweise auf leichtes Öl

ADX habe erklärt, dass während der bisherigen Arbeiten an Welchau-1 kontinuierlich sogenannte Kohlenwasserstoff-Anzeichen festgestellt worden seien. Dabei handle es sich um Spuren von Öl oder Gas im Bohrloch. Zudem sei leichtes Öl gefördert worden, das sich durch eine geringe Dichte auszeichne und in der Regel einfacher zu fördern und weiterzuverarbeiten sei als schweres Öl. Nach Einschätzung des Managements würden diese Beobachtungen bestätigen, dass innerhalb der Welchau-Struktur ein funktionierendes Ölsystem vorhanden sei, das im Rahmen eines weiteren Testprogramms genauer untersucht werden solle.

Geplante Tests und mögliche nächste Schritte

In den kommenden Wochen wolle ADX die Bohrung Welchau-1 testen, um nachzuweisen, ob sich im obersten Abschnitt der Reifling-Formation bewegliches Öl befinde. Diese mehrere Millionen Jahre alte Kalkstein-Schicht gelte als möglicher Speicher für Öl. Abhängig von den Ergebnissen stünden dem Unternehmen verschiedene Optionen offen. Die bestehende Bohrung könne vertieft werden, um das Gas-Kondensat-Ziel in Richtung Molln-1 zu bewerten. Alternativ könne ein seitlicher Abzweig nach Westen erfolgen, um gezielt das höher gelegene Ölpotenzial zu prüfen.

Schema zeigt Bohrpfade für Öl- und Gasbewertung bei Welchau-1

Aktualisierte Ressourcenabschätzung

Auf Grundlage der neuen Daten habe ADX seine Schätzungen zu den möglichen Ressourcen angepasst. Für das höher gelegene leichte Öl nenne das Unternehmen einen durchschnittlichen Erwartungswert von rund 18 Millionen Barrel. Für das Gas-Kondensat-Potenzial würden etwa 125 Milliarden Kubikfuß Gas ausgewiesen. Dabei handele es sich um sogenannte prospektive Ressourcen. Diese stellten rechnerische Schätzungen dar, bei denen sowohl ein Entdeckungs- als auch ein Entwicklungsrisiko bestehe. Ob und in welchem Umfang diese Mengen tatsächlich förderbar seien, müsse durch weitere Untersuchungen geklärt werden.

Tabelle mit Öl- und Gas-Ressourcen der Welchau-Antiklinale

Einordnung durch das Management

Der Executive Chairman Ian Tchacos habe erklärt, die Ergebnisse der laufenden geotechnischen Arbeiten seien aus Sicht des Unternehmens sehr ermutigend. Nach seiner Darstellung hätten interne Expertinnen und Experten sowie internationale Consultants zwei klare Bewertungsziele identifiziert, nämlich Öl in höheren Lagen und Gas in tieferen Bereichen. Zugleich habe er betont, dass das Welchau-Projekt geologisch anspruchsvoll sei. Die Kombination aus neuen Auswertungen, der Bohrung Welchau-1 und dem historischen Fund Molln-1 stelle jedoch eine strategisch bedeutsame Grundlage dar, die eine weitere Bewertung rechtfertige.

Ausblick

Kurzfristig werde ADX nach eigenen Angaben die geplanten Tests durchführen, um belastbare Daten zur Förderfähigkeit zu gewinnen. Mittel- bis langfristig könnte Welchau nach Einschätzung des Unternehmens an Bedeutung gewinnen, falls sich die Annahmen bestätigten. Derzeit befinde sich das Projekt jedoch weiterhin in einer Bewertungsphase mit zwei identifizierten Zielgebieten und noch offenen Ergebnissen.

Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002745517,AU000000ADX9

