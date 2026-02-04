Öl und Gas aus Europa? Dieser Explorer findet neue Gasziele in Österreich

Anzeige / Werbung
ADX Energy hat für das Projekt Welchau neue geologische Erkenntnisse veröffentlicht. Nach Angaben des Managements hätten aktualisierte Karten und Druckanalysen zwei potenziell wirtschaftlich relevante Ziele aufgezeigt: leichtes Öl in höher gelegenen Gesteinsschichten sowie Gas mit Kondensat in geringerer Tiefe als bislang angenommen. Beide Vorkommen stünden nach Darstellung des Unternehmens in Zusammenhang mit einem einheitlichen Erdöl- und Erdgassystem.
ADX Energy hat für das Projekt Welchau neue geologische Erkenntnisse veröffentlicht. Nach Angaben des Managements hätten aktualisierte Karten und Druckanalysen zwei potenziell wirtschaftlich relevante Ziele aufgezeigt: leichtes Öl in höher gelegenen Gesteinsschichten sowie Gas mit Kondensat in geringerer Tiefe als bislang angenommen. Beide Vorkommen stünden nach Darstellung des Unternehmens in Zusammenhang mit einem einheitlichen Erdöl- und Erdgassystem.
Neues Verständnis des Untergrunds
Im Mittelpunkt der neuen Auswertungen stehe die Welchau-Antiklinale, eine bogenförmig aufgewölbte Gesteinsstruktur, die grundsätzlich geeignet sei, Öl und Gas aufzunehmen. Nach Angaben von ADX seien vorhandene geologische Daten erneut überprüft und mit neuen Modellen ausgewertet worden. Dabei habe sich gezeigt, dass sich etwa 500 Meter oberhalb der bisherigen Bohrung Welchau-1 ein Bereich befinde, der als mögliche Ansammlung von leichtem Öl interpretiert werde. Gleichzeitig habe das Unternehmen Gas-Kondensat-Ressourcen identifiziert, die in einer flacheren geologischen Lage liegen könnten als bislang angenommen und damit technisch leichter zugänglich erschienen.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)