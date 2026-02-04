Öl und Gas aus Europa? Dieser Explorer findet neue Gasziele in Österreich

Anzeige / Werbung

ADX Energy hat für das Projekt Welchau neue geologische Erkenntnisse veröffentlicht. Nach Angaben des Managements hätten aktualisierte Karten und Druckanalysen zwei potenziell wirtschaftlich relevante Ziele aufgezeigt: leichtes Öl in höher gelegenen Gesteinsschichten sowie Gas mit Kondensat in geringerer Tiefe als bislang angenommen. Beide Vorkommen stünden nach Darstellung des Unternehmens in Zusammenhang mit einem einheitlichen Erdöl- und Erdgassystem.

Neues Verständnis des Untergrunds

Im Mittelpunkt der neuen Auswertungen stehe die Welchau-Antiklinale, eine bogenförmig aufgewölbte Gesteinsstruktur, die grundsätzlich geeignet sei, Öl und Gas aufzunehmen. Nach Angaben von ADX seien vorhandene geologische Daten erneut überprüft und mit neuen Modellen ausgewertet worden. Dabei habe sich gezeigt, dass sich etwa 500 Meter oberhalb der bisherigen Bohrung Welchau-1 ein Bereich befinde, der als mögliche Ansammlung von leichtem Öl interpretiert werde. Gleichzeitig habe das Unternehmen Gas-Kondensat-Ressourcen identifiziert, die in einer flacheren geologischen Lage liegen könnten als bislang angenommen und damit technisch leichter zugänglich erschienen.